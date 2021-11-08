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CSN madencilik faaliyetlerine yönelik sermaye harcamalarının yılsonunda 101 milyon $’ı geçmesini bekliyor

Pazartesi, 08 Kasım 2021 09:16:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), madencilik birimi CSN Mineração’ya yönelik sermaye harcamalarının, bu yılın sonunda 560 milyon BRL (101,3 milyon $) seviyesinde yer almasını beklediğini belirtti.

Sermaye harcamalarının, madencilik faaliyetlerinin genişletilmesini destekleyeceğini söyleyen şirket, demir cevheri üretiminin ve şirket dışı alımlarının, bu yılın sonuna kadar, 36-37 milyon mt seviyesine çıkmasını beklediğini dile getirdi. Ayrıca, yılsonuna kadar, demir cevheri üretim maliyetlerinin 19$/mt’a çıkması da bekleniyor.


Etiketler: madencilik  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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