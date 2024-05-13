CSN ilk çeyrekte zarar etti

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 09:11:42 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, önceki çeyrekte kaydettiği 851,10 milyon BRL (165,58 milyon $) net kâra kıyasla 2024’ün ilk çeyreğinde 479,66 milyon BRL (93,3 milyon $) net zarar ettiğini açıkladı.

Satışlardan elde edilen net gelir aynı bazda %19,1 düşüşle 9,71 milyar BRL (1,89 milyar $) olurken brüt kârı %40,3 düşüşle 2,19 milyar BRL (426,26 milyon $), AVFÖK değeri ise %67,9 düşüşle 582,9 milyon BRL (113,40 milyon $) seviyelerinde kaydedildi.

Şirketin net kârının düşmesinde satış geliri ve olumsuz mali sonuçlar etkili oldu. Bu iki faktör ilk çeyrekte şirkete 2,86 milyar BRL (557,20 milyon $) kaybettirdi.

Yerel çelik satışlarının tonajı %4 düşüşle 732.000 mt seviyesinde kaydedilirken çelik ihracatı %17 artışla 354.000 mt oldu.

Yerel demir cevheri satışları ise %34 düşüşle 1,02 milyon mt oldu. Demir cevheri ihracatı %15 düşüşle 8,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin AVFÖK değerinin %12’sini çelik üretimi, %57’sini madencilik, %19’unu lojistik, %1’ini enerji ve %14’ünü çimento segmentleri oluşturdu.

1 $ = 5,14 BRL