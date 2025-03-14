 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CSN...

CSN 2024 yılında net zarar kaydetti

Cuma, 14 Mart 2025 10:41:53 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, 2023 yılında kaydedilen 402,6 milyon BRL net kâra kıyasla 2024 yılında 1,54 milyar BRL (265 milyon $) net zarar kaydettiğini açıkladı.

Aynı yıla kıyasla şirketin net satış geliri %3,9 düşüşle 43,69 milyar BRL, brüt kârı %2,2 düşüşle 11,69 milyar BRL ve AVFÖK değeri %14,1 düşüşle 10,23 milyar BRL seviyelerinde kaydedildi.

Şirketin bahsi geçen yıl içinde Usiminas’taki hisselerinin değer kaybetmesi ile yüksek faiz oranları net zarar kaydedilmesinde etkili oldu.

Şirketin iç piyasaya yaptığı çelik satışları %13,2 artışla 3,27 milyon mt seviyesinde kaydedilirken dış piyasalara %0,3 artışla 1,28 milyon mt çelik satıldı.

İç piyasaya yapılan demir cevheri satışları %19,1 düşüşle 4,04 milyon mt olurken, demir cevheri ihracatı %2,2 artışla 38,51 milyon mt’a çıktı.

1$ = 5,80 BRL


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Vale'nin net kârı 2024 yılında azaldı

21 Şub | Çelik Haberler

Gerdau’nın net kârı 2024’te geriledi

21 Şub | Çelik Haberler

Usiminas’ın net kârı 2024’te sertçe düştü

17 Şub | Çelik Haberler

Samarco 2024 yılına ilişkin mali sonuç beklentilerini açıkladı

31 Oca | Çelik Haberler

CSN’nin net zararı üçüncü çeyrekte yükseldi

15 Kas | Çelik Haberler

Gerdau’nun net kârı üçüncü çeyrekte geriledi

07 Kas | Çelik Haberler

Usiminas üçüncü çeyrekte net kâr kaydetti

28 Eki | Çelik Haberler

Vale’nin net kârı üçüncü çeyrekte geriledi

28 Eki | Çelik Haberler

CSN’nin net zararı ikinci çeyrekte azaldı

14 Ağu | Çelik Haberler

Gerdau’nun net kârı ikinci çeyrekte sertçe düştü

02 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis