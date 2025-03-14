CSN 2024 yılında net zarar kaydetti

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, 2023 yılında kaydedilen 402,6 milyon BRL net kâra kıyasla 2024 yılında 1,54 milyar BRL (265 milyon $) net zarar kaydettiğini açıkladı.

Aynı yıla kıyasla şirketin net satış geliri %3,9 düşüşle 43,69 milyar BRL, brüt kârı %2,2 düşüşle 11,69 milyar BRL ve AVFÖK değeri %14,1 düşüşle 10,23 milyar BRL seviyelerinde kaydedildi.

Şirketin bahsi geçen yıl içinde Usiminas’taki hisselerinin değer kaybetmesi ile yüksek faiz oranları net zarar kaydedilmesinde etkili oldu.

Şirketin iç piyasaya yaptığı çelik satışları %13,2 artışla 3,27 milyon mt seviyesinde kaydedilirken dış piyasalara %0,3 artışla 1,28 milyon mt çelik satıldı.

İç piyasaya yapılan demir cevheri satışları %19,1 düşüşle 4,04 milyon mt olurken, demir cevheri ihracatı %2,2 artışla 38,51 milyon mt’a çıktı.

1$ = 5,80 BRL