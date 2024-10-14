IEEFA: BHP karbondan arındırma konusunda rakiplerinin gerisinde kalıyor

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisinin kömür bazlı çelik üretimini karbondan arındırmak konusunda sınırlı potansiyele sahip olmasına rağmen Avustralyalı madenci BHP Billiton’un Kapsam 3 emisyonunu azaltmak için söz konusu teknolojiye odaklanmaya devam ettiğini belirtti.

BHP ilerleme kaydetmeyen karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerine öncelik vermeyi sürdürürken rakipleri Vale, Rio Tinto, Fortescue ve Anglo American, doğrudan indirgenmiş demir bazlı düşük karbonlu çelik üretimine uygun daha yüksek kaliteli demir cevheri üretimine odaklanıyor. Küresel çelik üreticileri karbon emisyonunu azaltabilecek teknolojilere geçiş yaptıklarından söz konusu madenciler doğrudan indirgenmiş kalite demir cevheri üretimine yönelik artan talebi karşılamak üzere üretimlerini hızlandırmayı planlıyor. Öte yandan halen kömür madenciliği yapan tek demir cevheri üreticisi olan BHP, yüksek fırınlarda kömür bazlı çelik üretiminde kullanılan düşük kaliteli demir cevheri ve metalürjik kömür üretimine devam etmeyi düşünüyor.

IEEFA, şirketin halihazırda kullandığı teknoloji sebebiyle çelik üretimindeki geçiş sürecinin uzun zaman alacak olmasının risk teşkil ettiğini belirtiyor.