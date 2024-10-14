 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > IEEFA:...

IEEFA: BHP karbondan arındırma konusunda rakiplerinin gerisinde kalıyor

Pazartesi, 14 Ekim 2024 11:25:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisinin kömür bazlı çelik üretimini karbondan arındırmak konusunda sınırlı potansiyele sahip olmasına rağmen Avustralyalı madenci BHP Billiton’un Kapsam 3 emisyonunu azaltmak için söz konusu teknolojiye odaklanmaya devam ettiğini belirtti.

BHP ilerleme kaydetmeyen karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerine öncelik vermeyi sürdürürken rakipleri Vale, Rio Tinto, Fortescue ve Anglo American, doğrudan indirgenmiş demir bazlı düşük karbonlu çelik üretimine uygun daha yüksek kaliteli demir cevheri üretimine odaklanıyor. Küresel çelik üreticileri karbon emisyonunu azaltabilecek teknolojilere geçiş yaptıklarından söz konusu madenciler doğrudan indirgenmiş kalite demir cevheri üretimine yönelik artan talebi karşılamak üzere üretimlerini hızlandırmayı planlıyor. Öte yandan halen kömür madenciliği yapan tek demir cevheri üreticisi olan BHP, yüksek fırınlarda kömür bazlı çelik üretiminde kullanılan düşük kaliteli demir cevheri ve metalürjik kömür üretimine devam etmeyi düşünüyor.

IEEFA, şirketin halihazırda kullandığı teknoloji sebebiyle çelik üretimindeki geçiş sürecinin uzun zaman alacak olmasının risk teşkil ettiğini belirtiyor. 


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Madencilik Karbonsuzlaşma BHP 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 14 Ekim 2024

14 Eki | Hurda ve Hammadde

Brezilya’daki maden projesinin ihracata başlaması için 6 milyar $ gerekiyor

14 Eki | Çelik Haberler

Kazakistan merkezli Qarmet’in çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde arttı

14 Eki | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 14 Ekim 2024

14 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 11 Ekim 2024

11 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 11 Ekim 2024

11 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Vale’nin yeni CEO’su demir cevheri üretimini artırmak istiyor

11 Eki | Çelik Haberler

Çin’de ithal demir cevheri tatil öncesine kıyasla zayıflasa da 100$/mt CFR’ın üzerinde kaldı

10 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 10 Ekim 2024

10 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 9 Ekim 2024

09 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis