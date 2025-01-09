Crisil: Koruma vergisinin getirilmesi halinde Hindistan’da çelik fiyatları bu yıl artacak

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil, ithalata koruma vergisi getirilmesi halinde yerel çelik fiyatlarının özellikle yılın ikinci yarısında yükseleceğini ifade etti.

Yayımlanan raporda, “Küresel piyasadaki aşağı yönlü hareket sebebiyle baskı altında kalan yerel fiyatların bu yıl da düşük seyretmesi bekleniyor. Ancak koruma vergisinin getirilmesi halinde fiyatlarda %4-6 yükseliş olabilir,” ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte çelik üreticilerinin devreye alınan yeni kapasitelerle birlikte üretim hacmini artırması sonucu yassı fiyatlarının arzdaki yükselişten ötürü düşeceğine ancak yine de 2024 yılı ortalamasının üzerinde kalacağına dikkat çekildi.

Crisil, yerel üreticilerin pazar payını artırmak amacıyla birbiriyle rekabet etmesinin fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi sınırlandırabileceğini kaydetti.

2024 yılında Hindistan’da yerel çelik fiyatları, ithalattaki artıştan kaynaklı arz fazlası sebebiyle düşüş gösterdi. Sıcak rulo sac fiyatları %9 ve soğuk rulo sac fiyatları %7 geriledi. Böylelikle üreticilerin büyüme hızı yavaşladı.

Ancak kuruluş, koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin yanı sıra arz sıkıntısının üreticilerin kâr marjı üzerindeki baskıyı “bir miktar” azalttığını dile getirdi.

Avustralya çıkışlı düşük uçuculuğa sahip birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü spot fiyatları 2024 yılında %12 gevşerken, demir cevheri fiyatlarının %9-10 arttığı tahmin ediliyor.

Yine geçtiğimiz yıl Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları %12 düşse de yerel fiyatların altında yer almaya devam ediyor.

Öte yandan raporda, Hindistan’da çelik talebinin konut ve altyapı sektörlerinde çelik yoğun projelerin sayısındaki artışın yanı sıra mühendislik, ambalaj ve diğer segmentlerden gelen talebin iyileşmesinin desteğiyle bu yıl %8-9 artarak çelik tüketimi yapan diğer büyük ekonomileri geride bırakacağı vurgulandı.

Küresel çelik talebinin 2024 yılında %1 düştüğü tahmin ediliyor. Çin’de çelik talebi, politikalarda yapılan değişikliklere ve teşvik paketlerine rağmen konut sektörünün zayıflamasından ötürü %3,5 azaldı.

Avrupa, Japonya ve ABD’ye bakıldığında ise talebin yaklaşık %2-3 azaldığı görüldü. Crisil, “Ancak Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde talepte yaşanan artış, küresel talebin sertçe düşmesini engelledi. Hindistan’da talebin %11, Brezilya’da %5,6 ve çelik tüketimi yapan diğer ülkelerde ise %2,7 arttığı tahmin ediliyor,” dedi.