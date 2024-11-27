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Crisil: Hindistan’da küçük ölçekli uzun mamul üreticilerinin geliri 2024-25 mali yılında %7 artacak

Çarşamba, 27 Kasım 2024 15:20:06 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil, küçük ölçekli indüksiyon fırınlı uzun mamul üreticilerinin satış gelirinin 2024-25 mali yılında yıllık %7 artmasının beklendiğini belirtti.

2023-24 mali yılında söz konusu üreticilerin satış gelirinde yıllık %4 artış yaşandığı ifade edildi.

Raporda, “Hükümetin konut ve altyapı harcamalarındaki artışa bağlı olarak yerel talebin güçlenmesiyle indüksiyon fırınlı uzun mamul üreticilerinin satış geliri mevcut mali yılda yıllık %7 artacak,” ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte satış hacmindeki artış doğrultusunda sektördeki kapasite kullanım oranının bir önceki mali yılda kaydedilen %80’e kıyasla %83’e çıkacağı ve AVFÖK’ün 3.700 INR/mt’a kıyasla 4.000 INR/mt’a yükseleceği de dile getirildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Görüş 

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