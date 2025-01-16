Crisil: Hindistan’da çelik talebindeki artış bu yıl diğer ülkeleri geçecek

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil, Hindistan’da yerel çelik talebinin bu yıl diğer ülkeleri geride bırakacağını belirtti.

Konut ve inşaat sektörlerinin desteğiyle bu yıl yerel çelik talebinin küresel çelik talebinde beklenen %0,5-1,5’lik artışa kıyasla %8-9 yükselmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Bununla birlikte ithalata yönelik koruma vergisinin zamanında uygulanmasının iç piyasadaki canlanmanın başlıca yerel üreticileri olumlu etkileyip etkilemeyeceğinde belirli olacağı dile getirildi.

Hindistan’ın yerel çelik üretiminin yarısından fazlasını oluşturan başlıca üreticiler, otomobil ve dayanıklı tüketim malları sektörleri tarafından kullanılan yassı mamul ithalatındaki artışın baskısı altında.

Buna karşılık inşaat sektöründe kullanılan uzun mamullerin üretimini yapan orta ve küçük ölçekli şirketler ise uzun mamul ithalatının yassı mamul kadar fazla olmaması sayesinde daha iyi durumda.

Başlıca üreticiler, koruma vergisinin getirilmesi için lobicilik faaliyetleri yürütse de Ticaret Bakanlığının vergi önerisini kabul edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Raporda, “Küresel piyasadaki aşağı yönlü hareket sebebiyle baskı altında kalan yerel fiyatların bu yıl da düşük seyretmesi bekleniyor. Ancak koruma vergisinin getirilmesi halinde fiyatlarda %4-6 yükseliş olabilir,” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kuruluş, son üç yılda sıcak rulo sac ithalatında nihai mamule kıyasla artış yaşandığına dikkat çekti. Bununla birlikte Hindistan’a önceden galvanizli sac, kaplamalı sac, alaşımlı çelik ve paslanmaz çelik gibi katma değerli ve vasıflı çelik ihracatı yapan Çin’in 2022 ve 2024 yılları arasında sıcak rulo sac ihracatına yöneldiğini vurguladı.

Çin’den yapılan nihai mamul ithalatının 2,4 kat ve sıcak rulo sac ithalatının 28 kat yükseldiğini belirten Crisil, söz konusu ithal ürünlerin fiyatlarının genel olarak yerel fiyatların altında yer aldığını ve iç piyasa üzerinde baskı kurduğunu söyledi.

Benzer şekilde 2024 yılında Japonya ve Vietnam’dan yapılan toplam nihai mamul ithalatı 2022 yılına kıyasla sırasıyla 2,8 kat ve 8 kat artarken, sıcak rulo sac ithalatı ise sırasıyla 16,6 kat ve 27 kat yükseldi. Bu nedenle yerel sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac fiyatlarının sırasıyla %9 ve %7 düştüğünün altı çizildi.