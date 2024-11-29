Crisil: Başlıca Hint çelik üreticilerinin net kaldıraç oranı son beş yılın en yüksek seviyesine çıkacak

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil, başlıca yerel çelik üreticilerinin net kaldıraç oranının 2024-25 mali yılında üç katına çıkarak son beş yılın en yüksek seviyesini göreceğini belirtti.

Raporda, yerel çelik üretiminin %55’ini oluşturan Jindal Steel & Power Limited, Tata Steel, JSW Steel Limited, Steel Auhority of India Limited (SAIL) ve ArcelorMittal Nippon Steel India’nın baz alındığı vurgulandı.

Kuruluş, devam eden sermaye harcamaları sebebiyle borçların %25 artması beklendiği için söz konusu üreticilerin net borç/AVFÖK oranının yükseldiğini ifade etti.

Öte yandan bir metrik ton başına net borcun pandemi öncesindeki seviyenin altında kalması ve sermaye harcamalarının uygulanmasındaki riskin düşük olması sayesinde kredi metriklerindeki düşüşün kontrol altında tutulabileceği dile getirildi.

Başlıca çelik üreticilerinin birden fazla kapasite artırım projesini hayata geçirdiğinin, devam eden sermaye harcamalarıyla 2026-27 mali yılına kadar kapasitesinin 30 milyon mt’a çıkacağının ve bunun 20 milyon mt’unun mevcut mali yılın sonuna kadar devreye alınacağının altı çizildi.

Bununla birlikte kapasite artırım projelerinin yeni tesis inşası yerine mevcut tesislerde gerçekleştirilmesine bağlı olarak sermaye harcamalarından kaynaklı riskin düşük olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca söz konusu harcamaların üçte birinin katma değerli ürün üretimini ve verimliliği artırmaya harcanacağı, bu sayede kârlılığın ve şirket profilinin güçlendirileceği belirtildi.

Son olarak Crisil, yerel talebin iyi olmasına rağmen küresel talebin üst üste üçünü mali yıl azalma ihtimali olduğunu söyledi. Bu nedenle özellikle talebin cansız seyrettiği Çin’den yapılan ithalattın arttığını ve bu durumun fiyatlar üzerinde baskı kurduğunu ekledi.