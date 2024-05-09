CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Nisan ayında aylık %6 geriledi

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin perakende binek araç satışları Nisan ayında aylık %6 ve yıllık %2 düşüşle 1,58 milyon adet seviyesinde yer aldı.
Elektrikli araç satışları ise aylık yatay seyrederek ve yıllık %34 artışla 706.000 adet seviyesinde kaydedildi.
Yılın başından 30 Nisan’a kadar olan dönemde perakende araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9 artışla 6,42 milyon seviyesinde kaydedilirken elektrikli araç satışları %35 artışla 2,48 milyon adet oldu.