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Corinth Pipeworks İsrail’deki yeni yüksek basınçlı gaz boru hattına çelik boru tedarik edecek

Cuma, 16 Nisan 2021 11:29:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belçika merkezli Cenergy Holdings’in çelik boru birimi Atina merkezli Yunan çelik boru tedarikçisi Corinth Pipeworks, İsrail’in Ashdod ve Ashkelon şehirleri arasındaki yeni yüksek basınçlı gaz boru hattının açık deniz bölümü için İsrail Doğal Gaz Hatları’na (INGL) çelik boru üretip tedarik edeceğini açıkladı.

Leviathan ve Tamar açık deniz gaz sahalarının işletmecisi olarak ABD merkezli Noble Energy’nin alımını yakın zamanda tamamlayan Chevron, doğal gaz taşıma hizmeti vermek için INGL ile bir anlaşma imzaladı.

Yeni boru hattı sistemi Chevron ve ortaklarının Mısır’a yıllık 7 milyar m3 gaz taşımasını sağlayacak.

Yaklaşık 50 km’lik 36” LSAW hat borusu için yapılan anlaşma, tamamı 2021 yılında Yunanistan’daki Thisvi tesisinde üretilecek olan korozyon önleyici kaplama ve beton kaplama içeriyor.

Bu anlaşma, Leviathan gaz hattı ve Karish derin suları boru hatlarının başarıyla tamamlanmasının ardından, Corinth Pipeworks’ün Güney Doğu Akdeniz bölgesi açık denizindeki varlığı açısından bir başka önemli kilometre taşı.

Boru hattının kurulumunun 2022 yılında başlaması planlanıyor.


Etiketler: Avrupa Birliği  boru  borular  |  benzer haberler »


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