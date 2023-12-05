COP28 paneli: 2053 yılına kadar çelik sektöründe karbon emisyonu %99 azaltılabilir

Salı, 05 Aralık 2023 14:10:45 (GMT+3) | İstanbul

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen panel oturumuna katılan PwC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Akif Koca panel bulgularını paylaştı.

Panelde teknolojik geçişle 2053 yılına kadar karbon emisyonunun çelik sektöründe %99, alüminyum sektöründe %75, çimento sektöründe ise %93 azaltılabileceği ifade edildi. Önümüzdeki 30 yılda çelik ve çimento sektörlerinde gereken toplam yatırımın 30 milyar $, alüminyum sektöründe ise 5 milyar $’a ulaşacağını ifade eden Koca, hidrojen, karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerinin yaygınlaştırılmasının söz konusu sektörlerin karbondan arındırma hedeflerine ulaşmak için kritik rol oynayacağını kaydetti.

Türkiye’nin karbon emisyonunu azaltmak amacıyla aktif olarak çalıştığını ve karbondan arındırma potansiyelini belirlemeye yönelik projeler yürüttüğünü belirten Akif Koca, PwC’nin söz konusu sektörler için karbondan arındırma yolları geliştirme konusunda Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na destek verdiğini söyledi. Koca, teknolojik geçişin ilgili sektör oyuncularıyla iş birliği içinde sürekli ve belirli politika ile yatırım çabaları gerektireceğini de sözlerine ekledi.