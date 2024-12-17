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Çolakoğlu Metalurji ürün kalitesini iyileştirmek için ekipman yatırımı yaptı

Salı, 17 Aralık 2024 11:48:40 (GMT+3)   |   İstanbul

İsviçre merkezli enerji ve otomasyon teknolojisi tedarikçisi ABB, Çolakoğlu Metalurji’ye elektrik ark ocağı için elektromanyetik karıştırıcı tedarik edeceğini duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında, Türkiye’nin en büyük elektrik ark ocağı olan ve İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals tarafından tedarik edilen Çolakoğlu’nun 370 tonluk elektrik ark ocağına ABB’nin patentli ArcSave® elektromanyetik karıştırıcısı kurulacak.

Bu sayede Çolakoğlu, yalnızca verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmakla, maliyetlerini azaltmakla ve proses süresini kısaltmakla kalmayıp slab, sıcak rulo sac ve inşaat demiri dahil olmak üzere birçok ürününün kalitesini de iyileştirecek.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Çolakoğlu 

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