Çolakoğlu 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı planlıyor

Salı, 26 Mart 2024 11:50:14 (GMT+3) | İstanbul

Küresel piyasada karbonsuzlaşma faaliyetleri hız kazandı ve birçok ülke, demir-çelik gibi karbon ayak izi yüksek olan sektörlerle birlikte çevreyi korumak ve doğanın daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla önlemler almaya ve fon ayırmaya başladı. İddialı planları bulunan ve elektrik ark ocağı metoduna dayalı üretimi sayesinde avantajlı konumda olan Türkiye ve Türk çelik üreticileri, bu konuda harekete geçenler ve küresel piyasada daha rekabetçi olacaklar arasında bulunuyor.

Çolakoğlu Metalurji İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Kazım Selim Özkan, Dünya gazetesine verdiği demeçte şirketin yeşil geleceğe yönelik planlarını ve sürdürülebilirlik yol haritasını paylaştı.

Özkan, Çolakoğlu’nun karbon salımını 2030 yılına kadar %55 düşürmeyi planladığını ve 2050 yılına kadar da karbon nötr olmayı amaçladığını ifade etti. Özkan sözlerine, “Karbon azaltım hedeflerimizin ve yol haritamızın yer aldığı İklim Eylem Planımızı en kısa sürede paydaşlarımıza ileteceğiz. Bizim açımızdan en önemli kaynak elektrik olduğu için elektrik tüketimini minimuma indirmek, enerji verimliliği, enerji geri kazanımı ve kullandığımız elektriği yeşil kaynaklardan temin etmek bizim en önemli azaltım potansiyelimiz. Bu bağlamda yapacağımız yatırımlar ile her sene artan oranda yeşil enerji kaynağı sağlamaya çalışacağız,” şeklinde devam etti. Bununla birlikte hammadde olarak demir cevheri kullanan entegre çelik üreticilerinin dönüşüme hazırlandığını ve bu üreticilerin fosil yakıtlardan kurtularak cevheri hidrojen kullanarak işleyeceğini vurguladı.

Şirketin yeşil çeliğe yönelik yatırımlarına ilişkin bilgiler veren Çolakoğlu yetkilisi, proses iyileştirme, dijitalleşme ve yapay zekaya odaklanan projeleri olduğunu dile getirdi. Ayrıca tedarik zincirinde karbon salımının azaltılması ve üretim esnasında çıkan yan ürün ile atıkların geri dönüşümü için sıkı bir çalışma yaptıklarını da ekledi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Türkiye yakın bir zaman önce net sıfır karbon salımına yönelik planlarını paylaşmıştı. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Türkiye sanayisinin yeşil dönüşümü kapsamında üç paketten oluşmak üzere 175 milyon $’lık bütçe ayrıldığı bildirilmişti. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2053 emisyon hedefi doğrultusunda alüminyum sektöründe %75, çelik sektöründe %99, çimento sektöründe %93 oranında düşüş, gübre sektöründe ise sıfır emisyon hedeflediklerini ifade etmişti.