Cogne Acciai Speciali emisyonlarını azaltmak için Grönland’dan molibden temin edecek

Kanadalı madenci Greenland Resources Inc., molibden tedarik etmek üzere İtalyan çelik üreticisi Cogne Acciai Speciali ile bağlayıcı olmayan anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında Cogne’ye uzun vadede Grönland’da çıkarılan ve Belçika’da kavrulan ferromolibden ile molibden oksit tedarik edilecek. Bu sayede Cogne, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını azaltabilecek.

AB, dünyadaki en büyük ikinci molibden kullanıcısı olmasına rağmen söz konusu minerali kendisi çıkarmıyor. Ayrıca İtalya, molibden kullanımında Almanya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.