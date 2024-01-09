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CMC’nin net kârı ve satışları mali yılın ilk çeyreğinde düştü

Salı, 09 Ocak 2024 09:53:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

Commercial Metals Company (CMC), mali yılın 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla sona eren ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirket bir önceki mali yılın aynı döneminde 2,2 milyar $ net satış gelirinden elde edilen 261,8 milyon $ net kâra kıyasla, 2 milyar $ net satış gelirinden 176,3 milyon $ net kâr elde etti.

Yapılan açıklamada, şirketin nihai mamul için aldığı talebin söz konusu çeyrekte Kuzey Amerika’da güçlü seyrini sürdürdüğü belirtildi. İnşaat demiri sevkiyatlarının sevkiyatı yıllık %3 artış gösterdi. Potansiyel proje sayısının yüksek seviyelerde yer almasıyla inşaat faaliyetleri güçlü bir performans gösterdi. Son kullanıcı sektörlerden gelen talep, bazı segmentlerin önceki yıla kıyasla daha zayıf kalması nedeniyle karışık bir trend izledi. North America Steel Group’un AVFÖK değeri 2022 yılında kaydedilen 349,8 milyon $ seviyesinden 266,8 milyon $’a geriledi. 

Çelik ürünleri ve son kullanıcı ürünleri dahil olmak üzere nihai mamul sevkiyatları yıllık %1,1 artış gösterdi. Nihai mamuller için ortalama satış fiyatları geçen senenin aynı dönemine kıyasla ton başına 128$ düşerken ton başına hurda maliyetinin de 18$ artmasıyla hurda üzerinden kâr marjları yıllık 146$ gerilemiş oldu. Son kullanıcı ürünlerinin ortalama satış fiyatları ise geçen yıla kıyasla 10$ düşüş gösterdi.   

CMC Başkanı ve CEO’su Peter Matt, “İkinci çeyrekte çelik ürünlerinin kâr marjının düşmesini bekliyoruz. Ancak en son duyurulan fiyatlar sayesinde yukarı yönlü bir hareket başlayıp kâr marjları toparlanabilir. Son kullanıcı ürünlerden elde edilen kâr geçen çeyreğe kıyasla yatay seyredebilir. İkinci çeyreğin ötesine baktığımızda ise altyapı yatırımlarının artması sayesinde inşaat faaliyetlerinin hızlanmasını bekliyoruz. Bu, zaten güçlü olan talebi daha da destekleyecektir,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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