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CMC’nin net kârı mali yılın ikinci çeyreğinde düştü

Cuma, 22 Mart 2024 09:41:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD merkezli çelik üreticisi Commercial Metals Company, mali yılın 29 Şubat 2024 tarihinde sona eren ikinci çeyreği için mali raporlarını açıkladı. Şirketin 1,8 milyar $ seviyesinde yer alan net satışları üzerinden elde ettiği net kâr 85,8 milyon $, hisse başına net kârı ise 0,73$ seviyelerinde kaydedildi. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2 milyar $’lık net satışlar üzerinden 179,8 milyon $ net kâr elde etmiş ve hisse başına kârı 1,51$ olmuştu.

CMC Başkanı ve CEO’su Peter Matt, yaptığı açıklamada mevsimsel zayıflığa ve bazı bölgelerdeki zorlu koşullarına rağmen güçlü bir sonuç elde ettiklerini, AVFÖK değeri ve AVFÖK marjının ortalamanın üzerinde yer almasının düzenli olarak kâr elde edebildiklerini gösterdiğini ifade etti.

Matt, Kuzey Amerika piyasalarında bazı teşvik edici gelişmelerinden dolayı güçlü bir talep gördüklerini belirtirken çelik marjının artmakta olduğunu söyledi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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