CMC’nin net kârı mali yılın ikinci çeyreğinde arttı

Cuma, 18 Mart 2022 11:02:13 (GMT+3) | San Diego

Commercial Metals Company (CMC), 28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla sona eren mali yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, söz konusu çeyrekte şirket bir önceki mali yılın aynı döneminde 1,5 milyar $ net satış gelirinden elde edilen 66,2 milyon $ faaliyet kârına kıyasla, 2 milyar $ net satış gelirinden 383,3 milyon $ faaliyet kârı elde etti.

Yapılan açıklamada, şirketin nihai mamullerine olan talebin Kuzey Amerika’da güçlü seyretmeye devam ettiği ve göstergelerin aynı seyrin korunacağına işaret ettiği belirtildi. Son kullanıcılardan verilen fiyat tekliflerinin yıllık bazda önemli ölçüde yükseldiği ve yeni sözleşmelerin de arttığı ifade edildi. Ayrıca son kullanıcı sanayi sektörlerinden gelen talep de geçtiğimiz yıla kıyasla yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

Çelik ürünleri ve son kullanıcı ürünleri dahil olmak üzere nihai mamul sevkiyatları bir önceki mali yılın ikinci çeyreğine kıyasla %10 düştü. CMC söz konusu düşüşün bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde çelik ürünleri sevkiyatlarının olağandışı güçlü bir seyir gösterdiği anlamına geldiğini dile getirdi. Ayrıca sevkiyatların aynı çeyrekte hava muhalefetinden etkilenerek tonajlarda kaydedilen yıllık düşüşte etkili olduğunu ekledi.

Söz konusu çeyrekte ton başına ortalama satış fiyatı 346$ artarken, hurda maliyetlerinde ton başına maliyet 92$ yükseldi. Böylelikle hurda üzerinden kâr marjları ton başına yıllık 254$ arttı. Bununla birlikte ton başına ortalama son kullanıcı ürünleri satış fiyatları çeyreklik bazda 77$ ve bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 240$ yükseldi.