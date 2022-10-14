CMC’nin net kârı mali yılın dördüncü çeyreğinde arttı

Cuma, 14 Ekim 2022 09:28:58 (GMT+3) | San Diego

Commercial Metals Company (CMC), 31 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla sona eren mali yılın dördüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, söz konusu çeyrekte şirket bir önceki mali yılın aynı döneminde 2 milyar $ net satış gelirinden elde edilen 152,3 milyon $ net kâra kıyasla, 2,4 milyar $ net satış gelirinden 288,6 milyon $ net kâr elde etti.

Yapılan açıklamada, şirketin nihai mamullerine olan talebin söz konusu çeyrekte Kuzey Amerika’da güçlü seyrini sürdürdüğü ve göstergelerin aynı seyrin korunacağına işaret ettiği belirtildi. Son kullanıcılardan verilen fiyat tekliflerinin yıllık bazda önemli ölçüde yükseldiği ifade edildi. Ayrıca son kullanıcı sanayi sektörlerinden gelen talep de değişiklik göstermedi.

Çelik ürünleri ve son kullanıcı ürünleri dahil olmak üzere nihai mamul sevkiyatları bir önceki mali yılın dördüncü çeyreğine kıyasla hafifçe düştü. CMC söz konusu düşüşte çoğunlukla alıcıların stok eritme faaliyetlerinin ve iş gücü sıkıntısına bağlı olarak pek çok inşaat projesinin yavaşlamasının etkili olduğunu dile getirdi.

Söz konusu çeyrekte ton başına ortalama satış fiyatı yıllık 204$ artarken, hurda maliyetlerinde ton başına maliyet 47$ düştü. Böylelikle hurda üzerinden kâr marjları ton başına yıllık 251$ artmış oldu. Bununla birlikte ton başına ortalama son kullanıcı ürünleri satış fiyatları çeyreklik bazda 104$ ve bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 334$ yükseldi.