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CMC’nin net kârı mali yılın birinci çeyreğinde yükseldi

Salı, 10 Ocak 2023 10:02:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

Commercial Metals Company (CMC), 30 Kasım 2022 tarihi itibarıyla sona eren mali yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket bir önceki mali yılın aynı döneminde 2 milyar $ net satış gelirinden elde edilen 232,9 milyon $ net kâra kıyasla, 2,2 milyar $ net satış gelirinden 261,8 milyon $ net kâr elde etti.

Yapılan açıklamada, şirketin nihai mamullerine olan talebin söz konusu çeyrekte Kuzey Amerika’da güçlü seyrini sürdürdüğü belirtildi. Yerel inşaat demiri tüketimi yıllık bazda artarken, şirket içinde alınan önlemler mali yıl boyunca talep dengesinin korunacağına işaret etti. Son kullanıcılardan verilen fiyat tekliflerinin bir önceki yıla kıyasla iyileştiği ifade edildi. Ayrıca son kullanıcı sanayi sektörlerinden gelen talep de hem çeyreklik hem de yıllık bazda değişiklik göstermedi.

Çelik ürünleri ve son kullanıcı ürünleri dahil olmak üzere nihai mamul sevkiyatları bir önceki mali yılın birinci çeyreğine kıyasla nispeten değişiklik göstermedi. CMC söz konusu düşüşte malzeme ve iş gücü sıkıntısına bağlı olarak pek çok inşaat projesinin yavaşlamasının etkili olduğunu dile getirdi.

Söz konusu çeyrekte ton başına ortalama satış fiyatı yıllık 44$ artarken, hurda maliyetlerinde ton başına maliyet 103$ düştü. Böylelikle hurda üzerinden kâr marjları ton başına yıllık 147$ artmış oldu. Bununla birlikte ton başına ortalama son kullanıcı ürünleri satış fiyatları çeyreklik bazda 51$ ve bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 307$ yükseldi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar 

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