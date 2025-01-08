CMC mali yılın ilk çeyreğinde net zarar kaydetti

Commercial Metals Company (CMC), mali yılın 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla sona eren ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirket bir önceki mali yılın aynı döneminde 2 milyar $ net satış gelirinden elde edilen 176,3 milyon $ net kâra kıyasla, 1,9 milyar $ net satış gelirinden 175,7 milyon $ net zarar elde etti.

CMC Başkanı ve CEO’su Peter Matt, “Ekonomik belirsizliğin yeni inşaat faaliyetlerine, fiyatlara ve kâr marjlarına baskı uygulaması mali sonuçlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Altyapı ve inşaat sektörlerindeki talebin toparlanmasıyla birkaç yıllık destek bulmayı beklediğimiz için zayıf talebin yarattığı koşulların kısa süreli olacağından eminiz. Karşı teklif seviyeleri ve bazı dış göstergeler gelecekte daha fazla proje olacağına ve bu projelerin inşaat faaliyetlerine dönüşeceğine işaret ediyor,” ifadelerini kullandı.

CMC, mali yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla daha zayıf sonuçlar elde edeceğini öngörüyor. Müşterilerle yapılan görüşmelerde önümüzdeki çeyreklere yönelik olumlu beklentiler görüldüğünü söyleyen Matt, “İnşaat sektöründeki göstergeler olumlu. Bunun dışında geçtiğimiz iki ay içinde büyük ve küçük ölçekli işletmelerin güveni de önemli miktarda toparlandı. Beklentilerdeki bu kayda değer değişiklik mevcut zayıflığın geçici olduğunu ve kısa süre içinde faaliyet gösterdiğimiz tüm piyasalarda yukarı yönlü hareket olacağını gösteriyor,” şeklinde konuştu.