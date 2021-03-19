CMC mali yılın ikinci çeyreğinde daha yüksek net gelir kaydetti

Cuma, 19 Mart 2021 14:27:58 (GMT+3) | San Diego

Commercial Metals Company (CMC), mali yılın 28 Şubat 2021 tarihinde sona eren ikinci çeyreğine yönelik mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çeyrekte, geçen yılın aynı döneminde 1,3 milyar $ net satıştan elde edilen 63,6 milyon $ faaliyet gelirine kıyasla, 1,5 milyar $ net satıştan 66,2 milyon $ faaliyet geliri elde edildi.

CMC, bu mali yılın ikinci çeyreğinde Kuzey Amerika birimi AVFÖK’ünün, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 152,8 milyon $’a kıyasla %12 artarak 171,6 milyon $ olduğunu belirtti. Şirket bu artışın, dikey değer zincirinin her aşamasındaki kontrol edilebilir maliyetlerin iyi bir şekilde yönetildiğini gösterdiğini söyledi. CMC, tesislerdeki performansın, bağlantı verimliliği ve düşük ürün maliyetlerinin desteğiyle oldukça güçlü olduğunu ifade etti. Şirketin gelirleri, hammadde satışlarındaki kârın artmasından ve çelik fiyatlarının arttığı bir ortamda düşük maliyetli stoklarından yapılan satışlardan desteklendi.

Mevcut mali yılın ikinci çeyreğinde, CMC’nin çelik ürünleri ve son kullanıcı ürünler dahil olmak üzere nihai mamul sevkiyat hacmi yıllık %2 arttı. Üreticilerin inşaat demiri talebi, esnek inşaat faaliyetlerinin desteğiyle güçlü kaldı ve yıllık bazda artış gösterdi. CMC’nin ana bölgelerindeki tek haneli konut inşaatları geçtiğimiz yılda önemli oranda arttı ve şirkete ilave satış fırsatları yarattı. Bu durum, gelecekte söz konusu bölgelerde altyapı ve konut dışı inşaatlarına yönelik harcama yapılabileceğine dair olumlu bir işaret. Ticari ve diğer ürünlerin sevkiyatı ise, artan sanayi faaliyetleri ve depo ile metal yapı inşaatlarının desteğiyle yıllık %13 arttı. Söz konusu çeyrekte nihai ürün satışları birçok bölgesel pazardaki iş sahalarında hava koşullarıyla bağlantılı kesintiler yaşanmasının etkisiyle yıllık bazda %6 düşüş kaydetti.

Mevcut mali yılın ikinci çeyreğinde, dikey değer zinciri içerisinde hurda maliyetinden elde edilen gelir, çelik ürünleri ve nihai ürünlerde görülen sıkışma nedeniyle yıllık bazda düştü. Ortalama çelik satış fiyatı ise yıllık bazda ton başına 70$ artarak yüksek hurda maliyetlerini dengeledi. Söz konusu çeyrekte, çelik satışlarından elde edilen kâr önemli oranda arttı ve Şubat ayı sonunda, neredeyse son bir yıldaki en yüksek seviyesinde yer aldı. Nihai ürünler ile hurda maliyetleri arasındaki marj, yüksek girdi maliyetleri ve CMC’nin düşük fiyatlı stokları nedeniyle yıllık bazda azaldı ve ortalama satış fiyatlarının düşmesine yol açtı.

CMC Başkanı ve CEO’su Barbara R. Smith, üçüncü çeyrekte şirketin hem Kuzey Amerika hem de Avrupa’da nihai mamul sevkiyat hacminin, ilkbahar ve yaz mevsimleri inşaat dönemleri olduğu için oldukça güçlü olan dönemsel trendleri takip etmesini beklediğini söyledi.

Smith, “Çelik ürünlerinin de artan konut inşaatı harcamalarından, imalat sektöründe devam eden iyileşmeden ve kara yolu altyapı faaliyetlerinin güçlü olacağına yönelik öngörüden faydalanmasıyla birlikte, Kuzey Amerika’da çelik ve son kullanıcı ürün sevkiyatlarının birikmiş inşaat işlerimiz tarafından desteklenmesini bekliyoruz,” şeklinde konuştu.