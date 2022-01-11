CMC mali yılın birinci çeyreğinde net kârını neredeyse dörde katladı

Salı, 11 Ocak 2022 11:51:26 (GMT+3) | San Diego

Commercial Metals Company (CMC), 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla sona eren mali yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, söz konusu çeyrekte şirket, bir önceki mali yılın aynı döneminde 1,4 milyar $ net satış gelirinden elde edilen 63,9 milyon $ faaliyet kârına kıyasla, 2 milyar $ net satış gelirinden 232,9 milyon $ faaliyet kârı elde etti.

Yapılan açıklamada, şirketin nihai mamullerine olan talebin Kuzey Amerika’da güçlü seyretmeye devam ettiği ve göstergelerin aynı seyrin korunacağına işaret ettiği belirtildi. Son kullanıcılardan verilen fiyat tekliflerinin yıllık bazda yükseldiği ve yeni sözleşmeler ile inşaat faaliyetlerinin de arttığı ifade edildi. Ayrıca, son kullanıcı sanayi sektörlerinden gelen talep de artış kaydetti.

Şirketin Kuzey Amerika biriminin AVFÖK’ünün söz konusu çeyrekte, bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 155,6 milyon $’a kıyasla %73 artışla 268,5 milyon $ olduğu belirtildi. CMC, söz konusu artışın, hammadde ve çelik ürünleri segmentlerinde kâr marjlarının yükselmesi sonucu gerçekleştiğini ifade etti. Navlun ve çelik ürünleri üzerindeki enflasyon baskısına bağlı olarak nihai mamul sevkiyatlarında ton başına kontrol edilebilir maliyetlerde kaydedilen yıllık artış, söz konusu olumlu etkenleri kısmen dengeledi.

Çelik ürünleri ve son kullanıcı ürünleri dahil olmak üzere nihai mamul sevkiyatları, önceki mali yılın birinci çeyreğine kıyasla değişiklik göstermedi. Son kullanıcı sevkiyatları, inşaat faaliyetlerindeki yükselişe bağlı olarak yıllık bazda arttı..

Hurda üzerinden çelik üretim marjları da bir önceki çeyreğe kıyasla ton başına 82$ ve geçtiğimiz mali yılın birinci çeyreğine kıyasla ton başına 202$ arttı. Olumlu piyasa koşullarına bağlı olarak ton başına ortalama satış fiyatı, hurda maliyetlerinde ton başına kaydedilen 162$ artışa kıyasla yıllık 364$ yükseldi.