CMC dördüncü çeyrekte güçlü mali sonuçlar elde etti

Cuma, 15 Ekim 2021 11:03:15 (GMT+3) | San Diego

Commercial Metals Company (CMC), 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla sona eren dördüncü çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, söz konusu çeyrekte, şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,4 milyar $ net satış gelirinden elde edilen 67,8 milyon $ faaliyet kârına kıyasla, 2 milyar $ net satış gelirinden 152,3 milyon $ faaliyet kârı elde etti. Bu yılın tamamında elde edilen faaliyet kârı ise, geçen yıl kaydedilen 278,3 milyon $’a kıyasla 412,9 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Şirketin Kuzey Amerika biriminin AVFÖK’ünün dördüncü çeyrekte, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 174,2 milyon $’a kıyasla %22 artışla 212 milyon $ olduğu belirtildi. CMC, söz konusu artışın, birçok ürün segmentinde kâr marjlarının yükselmesi ve çelik ile hammadde sevkiyatlarının artması sonucu gerçekleştiğini ifade etti. Navlun ve çelik ürünleri üzerindeki enflasyon baskına bağlı olarak nihai mamul sevkiyatlarında ton başına kontrol edilebilir maliyetlerde kaydedilen yıllık artış, söz konusu olumlu etkenleri kısmen dengeledi.

Çelik ürünleri ve son kullanıcı ürünleri dahil olmak üzere nihai mamul sevkiyat hacmi, geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %2 artış gösterdi. Şirket, üreticilerden inşaat demirine gelen talebin kısmen yatay seyrettiğini ancak, sevkiyatların, talebin ticari profil ile filmaşine kayması sebebiyle, geçtiğimiz yıla kıyasla düştüğünü söyledi. Ticari ve diğer ürün sevkiyatları ise ABD ekonomisinin yeniden açılmasına bağlı olarak 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %29 arttı.

CMC Başkanı ve CEO’su Barbara R. Smith konuya ilişkin, “Piyasaya ilişkin görüşlerimize dayanarak, güçlü faaliyet ve mali performanslarımızın, 2022 mali yılında da devam etmesini bekliyoruz. Kuzey Amerika’da, başlaması beklenen inşaat faaliyetlerindeki artış yanında hem Kuzey Amerika hem de Avrupa’da güçlü seyreden başlıca son kullanıcı piyasaların desteğiyle satış tonajlarının yüksek seyretmeye devam etmesi bekleniyor. 2022 mali yılının ilk çeyreğinde, nihai mamul satış tonajlarının, mevsime bağlı olarak düşmesi; kâr marjlarının ise dördüncü çeyrekte ulaşılan en yüksek seviyeyle uyumlu olması beklentilerimiz arasında yer alıyor,” açıklamasını yaptı.