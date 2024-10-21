CMC 2023-2024 mali yılında daha düşük net kâr ve hasılat kaydetti

ABD merkezli inşaat demiri üreticisi Commercial Metals Company (CMC), mali yılın 31 Ağustos 2024 tarihinde biten son çeyreği için mali sonuçlarını yayımladı. Şirket bu dönemde 2 milyar $’lık hasılat üzerinden 103,9 milyon $ net kâr elde ederken geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 2,2 milyar $’lık hasılat ve 184,2 milyon $ net kâr kaydetmişti.

CMC, 2023-2024 mali yılının tamamında 7,9 milyar $ net hasılat ile 485,5 milyon $ net kâr elde ettiğini bildirdi. Bu sonuçlarla birlikte 109 yıllık tarihinin en iyi üçüncü mali sonuçlarını kaydeden şirket geçtiğimiz yıl 8,8 milyar $ net hasılat ile 859,8 milyon $ net kâr kaydetmişti.

CMC Başkanı ve CEO’su Peter Matt basın açıklamasında, “Dördüncü çeyrekte ekonomik ve politik belirsizliklerin etkisinin arttığını hissettik. Tarihsel standartlarımıza göre güçlü bir sonuç elde etmiş olsak da çelik fiyatlarını ve kâr marjlarını olumsuz etkileyen beklentiler sonuçları baskı altında tuttu. Bazı inşaat projelerinin faiz oranlarının geleceği ve seçimler netlik kazanana kadar ertelendiği görülüyor. Müşterilerle kurduğumuz ilişkilere, altyapı yatırımları, ülke içine çekilen imalat ve elektrik projeleri ve ABD’deki konut eksikliğini çözme ihtiyacına bağlı olarak kısa ve uzun vadeli talebin güçlü kalacağını düşünüyoruz,” ifadelerini kullandı.

CMC, ekonomik belirsizlikler ve inşaat sektöründeki geçici beklentiler nedeniyle önümüzdeki 2024-2025 mali yılının ilk çeyreğinde mali sonuçların bu çeyreğe kıyasla düşmesini bekliyor.