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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan başında arttı, stoklar yükseldi

Çarşamba, 14 Nisan 2021 14:37:29 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Nisan ayı başında (1-10 Nisan), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Mart ayının sonuna (21-31 Mart) kıyasla %2,88 artış göstererek 2,27 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Mart ayı sonunda, Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mart ayının ortasına (11-20 Mart) kıyasla %0,16 düşerek 2,21 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri yükseldi. 10 Nisan itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Mart’a kıyasla 788.900 mt veya %5,36 artış kaydederek 15,50 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 9 Nisan itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 31 Mart’a kıyasla 233 RMB/mt (36$/mt) artış göstererek 5.130 RMB/mt (785$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,5362 RMB


Etiketler: hammaddeler  ham çelik  Uzak Doğu  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »


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