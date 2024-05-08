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CISA yerel demir cevheri kaynaklarını daha hızlı geliştirmek istiyor

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 11:26:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, birliğin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve diğer ilgili kurumlarla birlikte çalışarak ülkedeki demir cevheri kaynaklarının geliştirilmesini hızlandıracağını ve çelik sektörünün bir demir cevheri kalkınma planı düzenlenmesi amacıyla organize edileceğini açıkladı.

Çin’in görünür ham çelik tüketimi geçtiğimiz yıllarda düşmeye devam etse de 900 milyon mt’un üzerinde yer aldı. Çin’de çelik talebinin önümüzdeki dönem güçlü seyretmesi bekleniyor. Ülkenin yeni kapasitesinin %27’sini 110 milyon mt ile elektrik ark ocaklı üretim oluşturacak. Elektrik ark ocaklı üretim payının 2035 yılında %30’a ulaşması bekleniyor. Yüksek fırın ve konvertör bazlı üretim ana üretim modeli olmaya devam edeceği için demir cevheri talebi nispeten yüksek seviyelerde kalacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Üretim 

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