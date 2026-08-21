Çin'in demir cevheri üretimi 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %8,7 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Çin'in demir cevheri üretimi yıllık %8,7 düşüşle 536,05 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Böylece ihracattaki daralma hızı yılın ilk altı ayına kıyasla 1,7 puan yavaşladı.

Temmuz ayında ithal demir cevheri fiyatları önce artış ve daha sonra düşüş gösterdi. Temmuz ayında demir cevheri fiyatları 15 Temmuz'da 101,95$/mt ile ayın en yüksek seviyesini görürken, 30 Temmuz tarihlerinde 96,6$/mt ile en düşük seviyesine geriledi.

Temmuz ayında Çin'in demir cevheri üretimi ise yıllık %20 ve aylık %4,6 düşüşle 67,15 milyon mt olarak kaydedildi.