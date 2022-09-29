Metso Outotec Çin’e peletleme tesisi tedarik edecek

Perşembe, 29 Eylül 2022 10:23:16 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli mühendislik şirketi Metso Outotec Corporation, Çin merkezli Shougang Qian’an Iron and Steel Co. Ltd.’ye demir cevheri peletleme tesisi tedarik edeceğini açıkladı.

Qian’an tesisindeki pelet üretiminin 2023 yılının sonunda başlaması bekleniyor.

Metso Outotec’in hareketli ızgara teknolojisi enerji tüketimini ve karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltırken, yüksek performans ve kalite sağlayacak.

Açıklamaya göre bu tesis Metso’nun 2020 yılından bu yana Çin’den aldığı beşinci peletleme tesisi siparişi oldu.