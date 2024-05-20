CISA: Çin’in konsantre demir cevheri üretimi 2024’te 5-10 milyon mt artacak

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 15:44:52 (GMT+3) | İstanbul

Reuters’ta yayımlanan bir habere göre Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede ilerleme kaydeden demir cevheri projeleriyle yerel konsantre demir cevheri üretiminin bu yıl 2023 yılına kıyasla 5-10 milyon mt artacağını belirtti. Çin ithalata bağımlılığını azaltmak için 2025 yılına kadar 370 milyon mt konsantre demir cevheri üretmeyi hedefliyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde ülke, yıllık %4 artışla 72,07 milyon mt demir cevheri konsantresi ve yıllık %15,3 artışla 284,09 milyon mt demir cevheri üretti. Öte yandan Çin gümrük verilerine göre bu yılın Ocak-Nisan döneminde Çin, yıllık %7,2 artışla 411,82 milyon mt demir cevheri ithal etti.

Birlik, Avustralya merkezli madenci Rio Tinto’nun Gine’de bulunan ve önümüzdeki yılın sonunda üretime başlayacak Simandou projesi gibi yeni projelerle küresel demir cevheri arzı yeterli olması beklendiğinden gelecekte demir cevheri fiyatlarının yüksek seviyelerde yer alması için bir neden olmadığını belirtti.