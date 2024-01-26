Çinli Baowu Group Simandou madenlerini geliştirmek için 10 milyar RMB değerinde şirket tahvili ihraç edecek

Cuma, 26 Ocak 2024 11:46:01 (GMT+3) | Şanghay

Çinli başlıca çelik üreticisi China Baowu Group, 24 Ocak tarihinde 10 milyar RMB (1,4 milyar $) değerinde şirket tahvili ihraç edeceğini, bu tahvillerin %70’inin Batı Afrika’daki Gine’de Simandou demir cevheri madenlerini geliştirmek için kullanılacağını duyurdu.

Baowu Group, Simandou demir cevheri projesinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini ve madenin 2026 yılına kadar faaliyetlerine başlayacağını ifade etti.

Simandou madenlerinden çıkarılan demir cevherinin ortalama tenörü %65’i geçerken maden yıllık 120 milyon mt üretim kapasitesine sahip.