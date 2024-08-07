CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Temmuz sonunda %8,14 gerilerken stoklar %1,54 azaldı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayı sonunda (21-10 Temmuz), Temmuz ayı ortasına (11-20 Temmuz) kıyasla %8,14 düşüşle 1,97 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Temmuz ayı ortasında, Temmuz ayının başına kıyasla %0,16 düşüşle 2,15 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

31 Temmuz tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Temmuz tarihine kıyasla %1,54 ya da 251.600 mt düşüşle 16,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.