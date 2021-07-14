CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Temmuz başında %5,56 düştü

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 13:42:15 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayı başında (1-10 Temmuz), Haziran ayının sonuna (21-30 Haziran) kıyasla %5,56 düşüş göstererek 2,13 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Haziran ayının sonunda, Haziran ayının ortasına (11-20 Haziran) kıyasla %5,51 düşüşle 2,26 milyon mt seviyesine gerilemişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyelerinde görülen artış, talebin mevsime bağlı olarak yavaşladığını gösterdi. 10 Temmuz tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 30 Haziran tarihine kıyasla 291.200 mt veya %2,12 artış kaydederek 14,05 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 9 Temmuz tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatları, bu yıl içerisinde üretimde yapılacak kesintilere yönelik endişelere bağlı olarak vadeli inşaat demiri fiyatlarında devam eden artış trendi sonucunda, 30 Haziran tarihine kıyasla 166 RMB/mt (26,6$/mt) veya %3,39 yükselerek 5.063 RMB/mt (781$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.