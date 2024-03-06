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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat sonunda %1,38 arttı

Çarşamba, 06 Mart 2024 10:44:37 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayı sonunda (21-29 Şubat), Şubat ayı ortasına (11-20 Şubat) kıyasla %1,38 artışla 2,13 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Şubat ayı ortasında, Şubat ayının başına kıyasla %1,5 artışla 2,1 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

29 Şubat tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Şubat tarihine kıyasla %5,05 düşüşle 18,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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