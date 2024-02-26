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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat ortasında %1,5 arttı

Pazartesi, 26 Şubat 2024 11:14:15 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayı ortasında (11-20 Şubat), Şubat ayı başına (1-10 Şubat) kıyasla %1,5 artışla 2,1 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Şubat ayı başında, Ocak ayının sonuna kıyasla %2,64 artışla 2,07 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

20 Şubat tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Şubat tarihine kıyasla %17,65 artışla 18,98 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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