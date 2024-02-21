CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat başında %2,64 arttı

Çarşamba, 21 Şubat 2024 13:39:43 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayı başında (1-10 Şubat), Ocak ayı sonuna (21-31 Ocak) kıyasla %2,64 artışla 2,07 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ayı sonunda, Ocak ayının ortasına kıyasla %3,69 düşüşle 2,02 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

10 Şubat tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları Çin Yeni Yıl tatili nedeniyle 31 Ocak tarihine kıyasla %23,78 artışla 15,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.