CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat ayının başında %1,1 artarken, stoklar yükseldi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Şubat ayı başında (1-10 Şubat), Ocak ayı sonuna (21-31 Ocak) kıyasla %1,8 artışla 2,11 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ayı sonunda, Ocak ayı ortasına (11-20 Ocak) kıyasla %1,8 artışla 2,11 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Ocak tarihine kıyasla %5,6 artışla 16,21 milyon mt’a çıktı.