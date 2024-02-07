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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ocak sonunda %3,69 düştü

Çarşamba, 07 Şubat 2024 09:55:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayı sonunda (21-31 Ocak), Ocak ayı ortasına (11-20 Ocak) kıyasla %3,69 düşüşle 1,67 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık sonunda, Aralık ayının ortasına kıyasla %3,7 artışla 2,1 milyon mt seviyesinde yer almıştı.   

31 Ocak tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Ocak tarihine kıyasla %20,55 düşüşle 12,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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