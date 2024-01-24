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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ocak ortasında %3,7 arttı

Çarşamba, 24 Ocak 2024 10:39:58 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Ocak ayı ortasında (11-21 Ocak), Ocak ayı başına (1-10 Ocak) kıyasla %3,7 artışla 2,09 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ayı başında, Aralık ayının sonuna kıyasla %21,2 artışla 2,02 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

20 Ocak tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Ocak tarihine kıyasla %6,67 artışla 15,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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