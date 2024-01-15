CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ocak başında %13,63 düştü

Pazartesi, 15 Ocak 2024 11:11:25 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Ocak ayı başında (1-10 Ocak), geçtiğimiz yılın Aralık ayı sonuna (21-31 Aralık) kıyasla %21,19 düşüşle 2,02 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayı sonunda, Aralık ayının ortasına kıyasla %13,6 düşüşle 1,67 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

10 Ocak tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Aralık tarihine kıyasla %16,7 artışla 14,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.