CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan sonunda %5,5 arttı

Pazartesi, 09 Mayıs 2022 11:30:04 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayı sonunda (21-30 Nisan), Nisan ayı ortasına (11-20 Nisan) kıyasla %5,5 artışla 2,36 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Nisan ayının ortasında, Nisan ayının başına (1-10 Nisan) kıyasla %0,52 artarak 2,24 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düşüş kaydettiği gözlendi. 30 Nisan tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Nisan tarihine kıyasla %8,03 düşüşle 18,09 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

30 Nisan tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 20 Nisan tarihine kıyasla 196 RMB/mt veya %3,84 düşerek 4.910 RMB/mt (744$/mt) seviyesinde yer aldı.