CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan sonunda %3,8 yükselirken stoklar %12,34 azaldı

Perşembe, 09 Mayıs 2024 17:49:03 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayı sonunda (21-30 Nisan), Nisan ayı ortasına (11-20 Nisan) kıyasla %3,8 artışla 2,20 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Nisan ayı ortasında, Nisan ayının başına kıyasla %0,33 artışla 2,12 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

30 Nisan tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Nisan tarihine kıyasla %12,34 ya da 2.23 milyon mt düşüşle 15,88 milyon mt seviyesinde kaydedildi.