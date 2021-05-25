﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mayıs ortasında %1,59 düştü

Salı, 25 Mayıs 2021 14:50:43 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), bu yılın Mayıs ayının ortasında (11-20 Mayıs), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Mayıs ayının başına (1-10 Mayıs) kıyasla %1,59 düşüş göstererek 2,37 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Çin’de ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayı sonunda ve Mayıs ayı başında en üst seviyesine ulaşmıştı. CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi, Nisan ayının sonuna (21-30 Nisan) kıyasla %0,75 artışla 2,41 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyelerinde çok küçük bir değişim gözlendi. 20 Mayıs itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Mayıs’a kıyasla 44.300 mt veya %0,3 düşüş kaydederek 14,63 milyon mt seviyesine geriledi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 21 Mayıs itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı, merkezi hükümetin artan emtia fiyatlarını kontrol altına almak için aldığı önlemler sonucunda vadeli inşaat demiri fiyatlarındaki sert düşüşler görülmesi nedeniyle 10 Mayıs’a kıyasla 850 RMB/mt (132$/mt) veya %13,7 düşüş göstererek 5.347 RMB/mt (832$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,4283 RMB


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  ham çelik  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

25  May

CISA: Çin’de çelik fiyatları sert düşünün ardından Mayıs sonunda istikrar kazanacak
17  May

NBS: Çin’in ham çelik üretimi Nisan ayında da arttı
11  May

Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Nisan ayında %30 arttı
10  May

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi güçlü talep nedeniyle Nisan sonunda %3,25 arttı
10  May

Çin’de temel nihai çelik mamullerin stokları Nisan ayının sonunda %9,4 düştü