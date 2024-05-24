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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mayıs ortasında %0,81 artarken stoklar %3,36 yükseldi

Cuma, 24 Mayıs 2024 10:50:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayı ortasında (11-20 Mayıs), Mayıs ayı başına (1-10 Mayıs) kıyasla %0,81 artışla 2,21 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mayıs ayı başında, Nisan ayının sonuna kıyasla %0,36 düşüşle 2,19 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

20 Mayıs tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Mayıs tarihine kıyasla %3,36 ya da 547.000 mt artışla 16,83 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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