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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mayıs başında %0,36 düşerken stoklar %2,51 yükseldi

Perşembe, 16 Mayıs 2024 10:39:13 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayı başında (1-10 Mayıs), Nisan ayı sonuna (21-30 Nisan) kıyasla %0,36 düşüşle 2,19 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Nisan ayı sonunda, Nisan ayının ortasına kıyasla %3,8 artışla 2,20 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

10 Mayıs tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 30 Nisan tarihine kıyasla %2,51 ya da 398.400 mt artışla 16,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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