CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart sonunda %3,63 yükselirken stoklar %5,66 azaldı

Pazartesi, 08 Nisan 2024 14:50:48 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayı sonunda (21-31 Mart), Mart ayı ortasına (11-20 Mart) kıyasla %3,63 artışla 2,12 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mart ayı ortasında, Mart ayının başına kıyasla %0,51 düşüşle 2,05 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

31 Mart tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Mart tarihine kıyasla %5,66 ya da 1,11 milyon mt düşüşle 18,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi.