CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart ortasında %0,51 düştü

Salı, 26 Mart 2024 11:03:32 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayı ortasında (11-20 Mart), Mart ayı başına (1-10 Mart) kıyasla %0,51 düşüşle 2,05 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mart ayı başında, Şubat ayının sonuna kıyasla %3,38 düşüşle 2,06 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

20 Mart tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Mart tarihine kıyasla %0,05 ya da 9.700 mt artışla 19,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi.