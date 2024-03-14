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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart başında %3,38 düştü

Perşembe, 14 Mart 2024 10:23:41 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayı başında (1-10 Mart), Şubat ayı sonuna (21-29 Şubat) kıyasla %3,38 düşüşle 2,06 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Şubat ayı sonunda, Şubat ayının ortasına kıyasla %1,38 artışla 2,13 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Son kullanıcı sektörlerden gelen talebin piyasa oyuncularının beklediği kadar toparlanmaması nedeniyle stokların yükselmesi çelik fiyatlarını bahsi geçen dönemde olumsuz etkiledi. 10 Mart tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 29 Şubat tarihine kıyasla %8,35 artışla 19,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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