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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım sonunda %2,39 arttı

Perşembe, 07 Aralık 2023 10:38:29 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayı sonunda (21-30 Kasım), Kasım ayı ortasına (11-20 Kasım) kıyasla %2,39 artışla 2,02 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım ortasında, Kasım ayının başına kıyasla %0,08 düşüşle 1,97 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

30 Kasım tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Kasım tarihine kıyasla %15,4 düşüşle 12,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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