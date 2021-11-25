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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım ortasında düşerken, stokları %3,11 arttı

Perşembe, 25 Kasım 2021 12:00:38 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin, bu yılın Kasım ayı ortasında (11-20 Kasım), Kasım ayı başına (1-10 Kasım) kıyasla %2,04 düşüşle 1,76 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi, Kasım ayının başında, Ekim ayının sonuna kıyasla %3,7 artarak 1,80 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, Çin yerel çelik piyasasında, stok seviyelerinin arttığı gözlendi. 20 Kasım tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 10 Kasım tarihine kıyasla 420.400 mt veya %3,11 artarak 13,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 19 Kasım tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları, 10 Kasım tarihine kıyasla 27 RMB/mt (4,2$/mt) veya %0,57 artışla 4.747 RMB/mt (832$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.


Etiketler: Çin  ham çelik  çelik üretimi  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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