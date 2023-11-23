CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım ortasında %0,08 düştü

Perşembe, 23 Kasım 2023 10:14:41 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayı ortasında (11-20 Kasım), Kasım ayı başına (1-10 Kasım) kıyasla %0,08 düşüşle 1,97 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım başında, Ekim ayının sonuna kıyasla %2,43 artışla 1,97 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

20 Kasım tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Kasım tarihine kıyasla %4,36 artışla 15,33 milyon mt seviyesinde kaydedildi.